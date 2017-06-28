ООН назвала вирус Petya более опасным и технически сложным, чем WannaCry

ВЕНА, 28 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Вирус- вымогатель Petya технически сложнее и более опасен, чем WannaCry. Он атакует системы тремя разными способами. Об этом заявил в среду корреспонденту ТАСС руководитель отдела по борьбе с киберпреступностью Управления ООН по наркотикам и преступности и Глобальной программы по киберпреступности Нил Уолш.

"Новый вирус [Petya] - это совершенно новый тип вируса- вымогателя. У него конечно есть определенные сходства с другими вирусами, но именно этот вирус атакует системы тремя разными способами, поэтому у него много преимуществ перед другими вирусами. В свою очередь WannaCry использует только один вредоносный код", - отметил главный эксперт ООН по киберпреступности.

По словам Уолша, новая атака несет угрозы абсолютно всем предприятиям, экономикам, государствам, частным пользователям сети. "Мы видим, что парализована работа датской судоходной компании Maersk (Мэрск), затронуты все ее контейнерные перевозки. Затронуты индийские порты, российские нефтяные компании", - добавил он.

Как подчеркнул собеседник агентства, "в настоящее время рано давать оценку масштабу распространения вируса- вымогателя по всему миру, но уже с уверенностью можно говорить, что помимо России и Украины им поражены и страны в Европе". "Так, США пытаются оценить урон своим системам, у нас пока нет от них сведений. Среди европейских стран можно назвать Австрию, Великобританию, Данию, Францию. Окончательный список будет известен позднее", - сказал Уолш.

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах. При этом компания "Лаборатория Касперского" пришла к выводу, что мир столкнулся с новым вирусом-вымогателем и назвала его NotPetya.

12 мая хакеры атаковали компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах с использованием вируса- шифровальщика WannaCry. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить 600 долларов в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.