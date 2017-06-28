Бразильский суд направил в парламент запрос о предъявлении обвинений президенту Темеру

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июня. /ТАСС/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Эдсон Факин направил в нижнюю палату национального парламента запрос о предъявлении обвинений президенту Мишелу Темеру, составленный генеральной прокуратурой республики. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.

По его данным, решение Факина передать обращение депутатам в кратчайшие сроки выгодно главе государства - именно на таком сценарии настаивали адвокаты президента. При этом генпрокурор Бразилии Родригу Жано призывал ФВС сначала потребовать от защиты Темера представить ее аргументы. По мнению местных наблюдателей, шансы президента остаться у власти прямо пропорциональны скорости рассмотрения обвинений в его адрес. Многие эксперты уверены, что с течением времени глава государства будет терять поддержку парламентариев, и они перестанут противодействовать судебному преследованию в его отношении.

26 июня генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тыс. реалов" (152 тыс. долларов) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому генпрокуратура просит предъявить обвинения.

Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

Темер считает, что выдвинутые против него обвинения в коррупции не имеют доказательной базы. В своем выступлении по государственному телевидению политик назвал их "художественным вымыслом".