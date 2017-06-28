Экс-лидера Приднестровья Шевчука обвиняют в хищениях, заведены пять уголовных дел

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ТИРАСПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Бывшего главу непризнанного Приднестровья Евгения Шевчука обвинили в присвоении народных средств, заведены пять уголовных дел. Об этом сообщила в среду пресс-служба Верховного совета (парламента) после заседания, на котором депутаты лишили экс-президента неприкосновенности.
"Прокурор республики Анатолий Гурецкий проинформировал депутатский корпус о пяти открытых Следственным комитетом уголовных делах, где главным фигурантом выступает бывший глава государства. Превышение служебных полномочий, контрабанда товаров через государственную границу, взяточничество, присвоение народных средств - это неполный перечень обвинений, предъявляемых Евгению Шевчуку", - говорится в сообщении.
Как прокомментировал председатель законодательного органа Александр Щерба, Шевчук "создал систему, которая коррумпировано работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения". В частности, прокуроры посчитали незаконной частичную заморозку выплат пенсий и заработных плат работников бюджетной сферы в 2015 году, вину за которые возложили на бывшего главу республики.
По словам Щербы, экс-президента уведомили о предстоящем заседании, но он в парламент не явился и в ночь на 28 июня покинул Приднестровье. Свою позицию Шевчук изложил в Facebook. "Считаю организованную вчера и сегодня в Верховном Совете провокацию очередным свидетельством использования властью методов запугивания, давления, шантажа, арестов для выбивания удобных и нужных показаний для сведения счетов и борьбы с политическими оппонентами", - отметил он.
В настоящее время законодательный орган контролируется бывшей в оппозиции к Шевчуку партией "Обновление". После победы на выборах президента Вадима Красносельского против ряда чиновников из прежней президентской команды были возбуждены уголовные дела. В частности, под следствием оказались бывшие руководители Комитета государственной безопасности Николай Земцов, Таможенного комитета Юрий Гервазюк и Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский.