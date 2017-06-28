Армия Израиля поразила позицию сирийской армии, откуда был осуществлен обстрел Голан

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июня. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нанесла в среду удар по позиции сирийской армии, откуда ранее был запущен минометный снаряд, разорвавшийся в незаселенной местности на контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Об этом сообщила в распространенном здесь в среду коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.
"В ответ на перелет шального снаряда, запущенного ранее сегодня в Израиль из Сирии, армия нанесла удар по сирийской военной позиции, откуда он был запущен", - говорится в документе. Ранее в среду минометный снаряд из Сирии разорвался в незаселенной местности в северной части Голанских высот. Военные указали, что в результате инцидента никто не пострадал. Армия отметила, что "перелет шального снаряда является результатом внутренних боев в Сирии".
Это уже третий подобный инцидент с 24 июня. Армия обороны Израиля в ответ на перелет снарядов на Голанах поразила в субботу в Сирии два танка и крупнокалиберный пулемет, а в воскресенье - две артиллерийские позиции и грузовик с боеприпасами сирийской армии.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.