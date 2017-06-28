В Disney World в США появится говорящий манекен Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Компания Walt Disney установит в своем тематическом парке развлечений Disney World в американском штате Флорида говорящий манекен президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).

Речь идет об аттракционе под названием "Зал президентов", в котором представлены фигуры глав американского государства. Некоторые из них являются говорящими.

"Зал президентов" закрылся в январе этого года специально для того, чтобы там установили манекен Трампа, вступившего в должность хозяина Белого дома в том же месяце. После этого в интернете появилась онлайн-петиция, авторы которой выступали против того, чтобы фигура Трампа была говорящей.

Однако в Disney заявили, что манекен нынешнего американского лидера все же будет обладать способностью воспроизводить речь. "Мы тесно сотрудничаем с Белым домом так же, как и с предыдущими администрациями", - сообщил представитель Disney World Томас Смит. "С президентом запланирована сессия звукозаписи", - уточнил он.

Обновленный аттракцион, как ожидается, откроется в конце этого года.