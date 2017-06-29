В Брюсселе состоится плановая встреча министров обороны НАТО

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Плановая встреча министров обороны НАТО пройдет в четверг в Брюсселе. Повестка дня крайне насыщенная: расширение оборонных расходов альянса, обсуждение реализации мер по сдерживанию России, а также дискуссия о выделении 4 тыс. солдат для несения службы в Афганистане.

В рамках встречи состоится подписание трех рамочных соглашений о сотрудничестве государств альянса по созданию нового многоцелевого транспортного самолета и самолета-заправщика, по разработке нового многоцелевого самолета морского базирования, а также по новым боеприпасам для сухопутных сил.

Сдерживая Россию

Четыре батальона НАТО в Восточной Европе вышли в июне на уровень полной оперативной готовности, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран военно-политического блока. "Я рад сообщить, что четыре многонациональных батальона НАТО вышли в июне на уровень полной оперативной готовности", - сказал он.

"Военное присутствие НАТО носит строго оборонительный и пропорциональный характер и несопоставимо с десятками тысяч военнослужащих, которые разместила вдоль границ Россия", - утверждает генсек. Отвечая на уточняющий вопрос о численности сил НАТО в Восточной Европе, Столтенберг заявил: "В составе каждого батальона - около 1 тыс. человек, таким образом, всего около 4 тыс. человек. Плюс, конечно, есть национальные силы [стран Восточной Европы] и передовое присутствие США в Польше и других государствах".

Согласно опубликованным в марте данным НАТО, численность многонациональных батальонов альянса составляет от 1,1 до 1,5 тыс. человек. Личный состав танковой бригады США в Польше превышает 10 тыс. человек, также альянс создает отдельную тренировочную дивизию в Румынии.

В результате совокупная численность личного состава подразделений оперативной готовности НАТО у границ с Россией превысит 25 тыс. человек, при этом сюда не включены армии входящих в альянс государств Восточной Европы. В дополнение к этому блок активно расширяет и развивает военно-транспортную инфраструктуру, которая должна позволить перебросить в регион в течение нескольких дней дополнительные подкрепления численностью от 10 до 100 тыс. человек, для которых в этой зоне создаются склады с вооружениями и техникой. Для управления этими силами альянс уже создал в регионе шесть оперативно-тактических штабов.

Больше денег на оружие

Расходы 24 европейских стран НАТО и Канады на оборону вырастут в 2017 году на 4,3%, что соответствует увеличению на $45,8 млрд, сообщил также Столтенберг. "В 2016 году оборонные расходы европейских стран НАТО и Канады впервые начали расти. В 2017 году они увеличатся на 4,3%, 25 государств увеличивают свои расходы", - сказал он.

Суммарный военный бюджет НАТО в 2017 году составит около $1 трлн, что более чем в 10 раз превышает оборонные расходы России.

Столтенберг также отметил, что ожидает продолжения тенденции роста оборонных расходов альянса в ближайшие годы.

Больше солдат в Афганистан

Новое ухудшение ситуации в Афганистане после 16 лет участия НАТО в конфликте в этой стране остается для альянса крупнейшей проблемой. Альянс вынужден вновь увеличить свое присутствие в стране в связи с активизацией боевиков движения "Талибан", но не станет участвовать в боевых операциях, сказал генсек. По его словам, речь идет о направлении в Афганистан дополнительно 4 тыс. военных советников и инструкторов.

"Министры рассмотрят возможность расширения присутствия сил в Афганистане, однако мы не обсуждаем возвращение к участию в боевых операциях", - сказал он. "Командование операцией в Афганистане запросило дополнительно около 4 тыс. военных. Министры обсудят возможности для выделения дополнительных сил, а также сколько может выделить каждая страна альянса", - отметил генсек.

НАТО завершила вывод боевых сил из Афганистана в 2014 году. С тех пор в стране действует миссия альянса "Решительная поддержка" (Resolute support) численностью в 13,5 тыс. человек. В ее задачи входит обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение разведданными афганских национальных сил безопасности численностью около 360 тыс. человек. Финансирование национальной армии также обеспечивают страны НАТО на уровне около 5 млрд долларов в год.

Несмотря на все эти меры, в последние годы противостоящее правительству движение "Талибан" добилось значительных успехов в Афганистане, вернув под свой контроль до 40% территории страны. С 2015 года в республике усиливаются позиции отрядов группировок, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые воюют как против правительства в Кабуле, так и против талибов.