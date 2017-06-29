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Меркель обсудит ключевые темы саммита G20 с лидерами ЕС

Международная панорама
29 июня, 0:38 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 29, июня. /ТАСС

Канцлер ФРГ также проведет отдельную встречу с премьером Великобритании, чтобы обсудить ход переговоров по Brexit

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БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель соберет в четверг в Берлине лидеров европейских государств, чтобы согласовать с ними позицию по ключевым темам саммита "двадцатки", который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Как сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ, глава германского правительства "намерена обсудить с ними подготовку" к встрече.

В числе гостей канцлера будут глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Евросовета Дональд Туск, премьер-министр Испании Мариано Рахой, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава правительства Италии Паоло Джентилони, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава кабмина Норвегии Эрна Сульберг.

Меркель "лично проинформирует европейских партнеров о повестке саммита G20 и обсудит с ними основные темы", отметили в пресс-службе правительства. По окончании консультаций канцлер и другие лидеры ЕС выступят перед представителями СМИ.

Канцлер также проведет отдельную встречу с премьером Великобритании, чтобы обсудить ход переговоров по Brexit, поскольку после последнего саммита ЕС между ними остались разногласия по ряду вопросов. В частности, Меркель заявила, что Лондон пока не предоставил Брюсселю достаточных гарантий того, что граждане ЕС смогут легально остаться в Великобритании после выхода королевства из сообщества.

Разногласия с США

Приоритетами своего председательства в G20 власти Германии назвали борьбу с изменением климата, поддержку свободной торговли, противодействие терроризму и содействие развитию стран Африки. По ряду вопросов, прежде всего по климату и торговле, между участниками "двадцатки" остаются расхождения.

Поиск общих знаменателей обещает быть в Гамбурге крайне непростым. Разногласия в западном мире в значительной мере усугубил состоявшийся в конце мая визит президента США Дональда Трампа в Европу и решение о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. Трамп продемонстрировал, что Вашингтон может изменить многолетний курс во внешней политике и трансатлантических отношениях. Его выступление на саммите НАТО в Брюсселе, где он прямолинейно потребовал от партнеров увеличения военных расходов, и заявленная им позиция по торговле и борьбе с климатическими изменениями на встрече Группы семи на Сицилии показали, что ключевым странам ЕС придется еще больше сплотиться в свете Brexit, миграционного кризиса и страха перед правыми популистами.

Меркель и другие ведущие политики ФРГ после саммита G7 заговорили о том, что Европа должна полагаться только на себя и искать себе новых партнеров. В конце мая канцлер заявила, что "европейцы должны взять свою судьбу в свои руки". При этом, по ее словам, ЕС не должен отказываться от сотрудничества с кем бы то ни было, ни "с Россией, ни с каким-либо другим государством".

Политологи считают, что на саммите G20 Меркель всеми способами попытается изолировать американского президента и настроить против Трампа остальных участников встречи, чтобы он оказался под сильнейшим давлением. Не исключено, что канцлер собирает лидеров ЕС, в том числе, чтобы обсудить тактику поведения на саммите.

По мнению немецких экспертов, Меркель делает ставку на альянс с Францией - с президентом Макроном. Оба лидера неоднократно заявляли о готовности вывести на новый уровень ЕС, реализовывать экономические реформы и соглашение по климату и сделать Европу более независимой от США.

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Темы
Brexit Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Рютте, Марк Мэй, Тереза Туск, Дональд Рахой, Мариано Трамп, Дональд Сульберг, Эрна Юнкер, Жан-Клод Меркель, Ангела Джентилони, Паоло Макрон, Эмманюэль
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