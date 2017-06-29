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Апелляционный суд в Огайо отменил вердикт о негуманности казни путем смертельной инъекции

Международная панорама
29 июня, 3:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июня. /ТАСС

Адвокаты истцов, которыми выступили несколько приговоренных к высшей мере наказания, намерены оспорить это решение в Верховном суде США

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд в Огайо отменил в среду постановление нижестоящего суда, который ранее заблокировал применение на территории этого американского штата смертельной инъекции при осуществлении смертной казни. Об этом сообщило агентство Reuters.

В конце января федеральный окружной суд в Огайо ввел запрет на использование состоящего из трех компонентов препарата для совершения смертной казни. Суд согласился с доводами истцов, которые посчитали, что применение одного из ингредиентов - мидазолама - является "недостаточно гуманным".

Иск был подан от имени нескольких осужденных, которых приговорили в Огайо к высшей мере наказания. Они утверждали, что заключенные, которых казнят с использованием мидазолама, при приведении приговора в исполнение испытывают невыносимые боли.

Апелляционный суд в среду не согласился с такими доводами. Он подчеркнул, что истцы "не предоставили достаточных доказательств", которые однозначно подтвердили бы, что казнь с помощью препарата, включающего мидазолам, "создает риск причинения боли", следовательно решение нижестоящего суда должно быть отменено. Адвокаты истцов заявили, что не согласны с вердиктом и намерены обратиться в Верховный суд США.

Губернатор штата Огайо Джон Кейсик ранее постановил отложить смертную казнь восьми осужденных, ожидающих исполнения приговора, до тех пор, пока суды не примут решение о правомерности применения смертельной инъекции. Представитель департамента Огайо по вопросам исполнения наказаний Джо Эллен Смит заявила в свою очередь, что власти "привержены приведению назначенных судом смертных казней в исполнение в законной, человечной и достойной манере".

В общей сложности смертная казнь разрешена в 31 американском штате. По состоянию на октябрь 2016 года, приведения ее в исполнение ожидали в США более 2,9 тыс. человек. В период с 1976 года, когда смертная казнь в США вновь начала применяться, по апрель текущего года в стране были казнены более 1,4 тыс. человек. Наиболее часто применяемым методом умерщвления является смертельная инъекция.

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