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США ужесточают проверки в 280 аэропортах в 105 странах

Международная панорама
29 июня, 3:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Министерство нацбезопасности США требует "усовершенствовать досмотр пассажиров при помощи технических средств" и "ввести более тщательный досмотр персональных электронных устройств"

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ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Новые требования американских властей ужесточить меры безопасности при проверке пассажиров самолетов, выполняющих рейсы в США, касаются 280 аэропортов в 105 странах. Об этом сообщается в разъяснительном документе министерства национальной безопасности США, размещенном в среду на его сайте.

Согласно изложенной информации, в аэропортах должен быть "усовершенствован досмотр пассажиров при помощи технических средств", "введен более тщательный досмотр персональных электронных устройств", кроме того, должны быть "усилены меры безопасности вокруг воздушных судов и в зонах ожидания". Ведомство также указало на необходимость "применения более продвинутых технологий", расширения практики использования кинологических групп и "установки дополнительных зон предварительного досмотра".

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Отказ того или иного государства ужесточить проверки пассажиров в аэропортах может повлечь за собой в некоторых случаях приостановку выполнения рейсов из этой страны в США.

21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Позднее американское правительство рассматривало возможность распространения на некоторые европейские страны запрета на пронос в пассажирский салон ноутбуков. Согласно новым правилам, это может произойти только в том случае, если та или иная авиакомпания не будет принимать необходимые меры безопасности.

В министерстве национальной безопасности пока не ответили на запрос корреспондента ТАСС, предъявляются ли новые требования к каким-либо из российских аэропортов.

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