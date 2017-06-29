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Британское правительство передумало идти на ослабление мер жесткой экономии

Международная панорама
29 июня, 3:06 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, июня. /ТАСС

По данным СМИ, разворот на 180 градусов в политике партии произошел по требованию главы министерства финансов Филипа Хаммонда

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ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Британское правительство отказалось от заявлений о возможном возвращении к индексации зарплат госслужащим всего через несколько часов после того, как они были сделаны.

"Политика правительства не изменилась", - приводит в среду газета The Guardian слова официального представителя канцелярии премьер-министра Терезы Мэй. Это высказывание последовало вслед за тем, как ранее в среду представитель главы кабинета министров не исключил отказа от заморозки повышения зарплат.

По информации газеты The Daily Telegraph, разворот на 180 градусов в политике партии произошел по требованию главы министерства финансов Филипа Хаммонда.

В 2010 году коалиционное правительство Консервативной партии и партии "Либеральные демократы" заморозило повышение зарплат для бюджетников, а в 2012 году немного смягчило правила, ограничив рост зарплат на уровне 1%.

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Персоны
Мэй, Тереза
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