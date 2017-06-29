Постпредство при ООН: КНДР не откажется от разработки ядерного оружия

ООН, 29 июня. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. КНДР не откажется от разработки ядерного оружия, которое необходимо для защиты суверенитета страны и права ее народа на существование от угрозы со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен на заседании Совета Безопасности.

Он выразил уверенность в том, что США "намерены погубить КНДР силой, получить военное превосходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе и осуществить свою мечту мирового господства". "Пройдя через суровые испытания, корейский народ пришел к выводу, что единственный способ отстоять свое право на жизнь и суверенитет - это симметрично ответить на ядерную угрозу. Кто бы что ни говорил, какие бы санкции, давление и военные нападки ни последовали, мы не отступимся от создания ядерных сил, которые призваны защитить суверенитет страны и право народа на существование", - сказал северокорейский дипломат.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.

2 июня СБ ООН единогласно принял резолюцию о расширении санкций в отношении КНДР. Документ предусматривает включение в санкционный список нескольких организаций и частных лиц, которые причастны к программам КНДР по разработке ядерного оружия и средств его доставки.