Bloomberg: Трамп объявит о начале поставок угля на Украину в ближайшие сутки

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп намерен в течение ближайших суток объявить о начале экспорта угля из США на Украину. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.
По сведениям его источников, хозяин Белого дома сделает соответствующее объявление во время выступления в четверг. В нем он также сообщит о пересмотре ряда норм в энергетической сфере в США и заострит внимание на возможности создания новых рабочих мест.
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала Fox News 21 июня сообщил, что на встрече с Трампом была затронута тема сотрудничества между государствами в энергетической сфере. В этом контексте, по словам Порошенко, речь шла о поставках на Украину угля из штата Пенсильвания, а также сжиженного природного газа из Луизианы.
Правительство Украины 14 июня в пятый раз сроком на один месяц продлило действия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии страны, необходимость которых возникла после транспортной блокады Донбасса радикалами. Они предусматривают управление энергетическим комплексом, когда минимизирована работа "антрацитовых" ТЭС. При этом в общем объеме генерации увеличилась доля атомных электростанций, а мощность "горячего резерва" ТЭС сокращена с 1000 до 500 МВт. В Кабмине подсчитали, что эти меры должны снизить потребление угля антрацитовой группы на 300-350 тыс. тонн в месяц.