Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bloomberg: Трамп объявит о начале поставок угля на Украину в ближайшие сутки

Международная панорама
29 июня, 2:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июня. /ТАСС

Ожидается, что американский президент сообщит также о пересмотре ряда норм в энергетической сфере США и заострит внимание на возможности создания новых рабочих мест

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп намерен в течение ближайших суток объявить о начале экспорта угля из США на Украину. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, хозяин Белого дома сделает соответствующее объявление во время выступления в четверг. В нем он также сообщит о пересмотре ряда норм в энергетической сфере в США и заострит внимание на возможности создания новых рабочих мест.

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала Fox News 21 июня сообщил, что на встрече с Трампом была затронута тема сотрудничества между государствами в энергетической сфере. В этом контексте, по словам Порошенко, речь шла о поставках на Украину угля из штата Пенсильвания, а также сжиженного природного газа из Луизианы.

Правительство Украины 14 июня в пятый раз сроком на один месяц продлило действия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии страны, необходимость которых возникла после транспортной блокады Донбасса радикалами. Они предусматривают управление энергетическим комплексом, когда минимизирована работа "антрацитовых" ТЭС. При этом в общем объеме генерации увеличилась доля атомных электростанций, а мощность "горячего резерва" ТЭС сокращена с 1000 до 500 МВт. В Кабмине подсчитали, что эти меры должны снизить потребление угля антрацитовой группы на 300-350 тыс. тонн в месяц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
2
Bloomberg: Трамп объявит о начале поставок угля на Украину в ближайшие сутки
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
Путин: ряд иностранных спецслужб поддерживают экстремистские группировки у границ РФ
5
Парламент Приднестровья лишил неприкосновенности экс-президента Шевчука
6
США ужесточают проверки в 280 аэропортах в 105 странах
7
Исследование: Кольский полуостров в Средневековье был населен людьми и хорошо освоен
Темы дня
Загрузка...
Реклама