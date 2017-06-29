Kyodo: Малайзия перестала выдавать разрешения на работу гражданам КНДР

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Малайзии приняло решение прекратить выдачу разрешений рабочим из КНДР после того, как в середине февраля в аэропорту Куала-Лумпура, по данным следствия, был убит старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чен Нам. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в малайзийском правительстве.

В тот момент на территории страны работали около тысячи граждан КНДР, занятых главным образом на угольных шахтах и строительных площадках. В мае Малайзия не продлила разрешение на работу сотрудникам северокорейского ресторана в Куала-Лумпуре, после чего все они покинули страну.

Отправка рабочих за границу является для КНДР одним из основных источников поступления иностранной валюты. Как полагают в южнокорейском правительстве, только в Китае трудятся более 90 тыс. северокорейских рабочих, которые зарабатывают для бюджета КНДР несколько сотен миллионов долларов ежегодно. Часть этих средств, как предполагают, может быть использована на нужды ракетно-ядерной программы.

До гибели Ким Чен Нама Малайзия и КНДР сохраняли хорошие отношения, однако сразу после инцидента они резко обострились. Пхеньян и Куала-Лумпур отозвали своих послов, а также ввели взаимный запрет на выезд граждан Малайзии из КНДР и КНДР - из Малайзии.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX (Ви-экс). Главными подозреваемыми по делу об умышленном убийстве проходят гражданки Индонезии и Вьетнама, однако, как полагает полиция, к нему могут быть причастны, в том числе, граждане КНДР.