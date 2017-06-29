Президент Бразилии отменил участие в саммите G20 на фоне обвинений в коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер отменил поездку на саммит G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе главы государства.

"Президент принял решение не посещать саммит G20", - сказали в пресс-службе.

Официально причины отмены поездки не сообщаются. Однако, по данным интернет-портала UOL ("У-о-эли"), Темер решил не покидать страну в тот момент, когда парламент будет решать вопрос о предъявлении ему обвинений в коррупции, сформулированных генеральным прокурором республики Родригу Жано. Ранее глава государства провел встречу с несколькими ключевыми министрами своего правительства, в ходе которой обсудил стратегию по выходу из сложившейся ситуации.

26 июня генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тыс. реалов" ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A. ("Жота-и-эфи инвестиментос эси-а"). Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому генпрокуратура просит предъявить обвинения.

Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

Темер считает, что выдвинутые против него обвинения в коррупции не имеют доказательной базы. В своем выступлении по государственному телевидению политик назвал их "художественным вымыслом".