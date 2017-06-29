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Демократы в Конгрессе предложили принять концепцию многополярного мира для сдерживания РФ

Международная панорама
29 июня, 4:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июня. /ТАСС

При этом авторы открытого письма выразили уверенность, что "фундаментальная угроза" американским ценностям, якобы исходящая от Москвы, "не является неодолимой"

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Здание Конгресса США

Здание Конгресса США

© AP Photo/J. Scott Applewhite

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. США должны принять концепцию многополярного мира и выстраивать новые альянсы, чтобы противостоять угрозе, которую якобы представляет современная Россия. Эту позицию изложили в опубликованном в среду в журнале Time открытом письме члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса Адам Смит (штат Вашингтон), Сет Моултон (Массачусетс), Стефани Мерфи (Флорида), Рубен Галльего (Аризона) и Джо Кортни (Коннектикут).

По словам авторов письма, хотя от РФ якобы исходит "фундаментальная угроза нашим ценностям", эта угроза "не является неодолимой". Конгрессмены призывают "осознать, что мировой порядок претерпел фундаментальные изменения и более не похож на структуру баланса сил, сложившуюся после Второй мировой войны в 1950-х и 1960-х". "Нам нужно осознать, что теперь мы соперничаем с множеством сильных игроков, которые при наличии новых интересов выстраивают альянсы. Не нужно действовать в дальнейшем так, будто мы способны достичь своих целей в одиночку - вместо того, чтобы отрицать существование многополярного мира, мы должны признать его и использовать в свою пользу", - предложили конгрессмены.

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Они предложили "инвестировать в глобальную систему безопасности с тем, чтобы союзники США по НАТО и другие партнеры были способны и готовы защищаться от военной агрессии" якобы со стороны Москвы. "Для этого потребуется комплексная стратегия военного сдерживания России, включая размещение ВС на более передовых позициях, углубление стратегических отношений и активизацию совместных военных учений с европейскими союзниками", - считают авторы письма, предупреждая одновременно о бесплодности вовлечения США в ядерную гонку вооружений с РФ.

С точки зрения конгрессменов, многополярный мир вовсе не запрещает Вашингтону "прагматично взаимодействовать с теми партнерами и союзниками, которые не разделяют все [американские] ценности". По мнению конгрессменов, в мировой политике компромиссы имеют ключевое значение. Они также подчеркнули, что Вашингтону следует ясно излагать свои принципы и открыто говорить, когда для достижения "главных задачи во имя национальной безопасности" принимается прагматичное решение пойти на компромисс.

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