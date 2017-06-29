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Резиденция президента Бразилии оцеплена полицией после попытки вторжения

Международная панорама
29 июня, 4:51 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 29, июня. /ТАСС

По сообщениям СМИ, свидетели слышали выстрелы

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июня. /ТАСС/. Неизвестные люди на автомобиле пытались в среду вечером прорваться во Дворец Алворада - официальную резиденцию президента Бразилии, расположенную в столице республики. Как сообщил телеканал Globo, свидетели слышали выстрелы. В настоящее время здание оцеплено военной полицией.

Других подробностей инцидента пока не сообщается. Главы государства в момент нападения в здании не было - еще 2 марта стало известно, что Темер решил отказаться от проживания во Дворце Алворада. Тогда газета Globo сообщила, что президент Бразилии считает особняк "слишком большим" и "не похожим на домашний очаг". Позднее в интервью местному журналу Veja политик объяснил отказ от резиденции ее "плохой энергией" и в шутку предположил, что там может обитать привидение.

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Персоны
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