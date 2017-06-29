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Президент Бразилии назначил нового генпрокурора на фоне коррупционного скандала

Международная панорама
29 июня, 5:13 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 29, июня. /ТАСС

Ракел Додж стала первой женщиной, которая возглавит генеральную прокуратуру страны

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер принял решение назначить Ракел Додж на должность генерального прокурора республики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Алешандри Парола.

"Президент республики сегодня вечером принял решение назначить заместителя генпрокурора Ракел Элиас Додж на пост генерального прокурора. Ракел Додж - первая женщина, которая возглавит генеральную прокуратуру республики", - сказал Парола.

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Додж вступит в должность генпрокурора в сентябре - она сменит на этом посту Родригу Жано, чьи полномочия истекают через три месяца.

В Бразилии президент выбирает руководителя генпрокуратуры из трех кандидатов, предложенных ведомством по итогам внутреннего голосования. Обычно глава государства назначает на данную должность претендента, получившего наибольшую поддержку среди своих коллег, однако Темер нарушил эту традицию. Лидером по числу набранных голосов стала не Додж, а прокурор Николау Дину, который не раз выступал с критикой президента. Назначение генерального прокурора должно быть одобрено Федеральным сенатом - верхней палатой национального парламента.

Обвинения в адрес президента

26 июня в Федеральный верховный суд страны (ФВС) поступил от генпрокуратуры запрос о предъявлении главе государства обвинений в коррупции. Мишел Темер подозревается в том, что с марта по апрель 2017 года он получил от главы компании J&F Investimentos S. A. ("Жота-и-эфи инвестиментос эси-а") Жоэсли Батисты взятку в размере 500 тыс. реалов ($152 тыс.). Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому генпрокуратура просит предъявить обвинения. Президент назвал все обвинения "художественным вымыслом", заявив, что они не имеют доказательной базы.

Согласно законодательству Бразилии, решение о предъявлении президенту обвинений может принять только ФВС, однако прежде суд должен получить разрешение парламента - инициативу должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

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Темер, Мишел
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