Вице-президент США уверен, что законопроект о медстраховании будет принят до конца лета

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Законопроект о новой системе медицинского страхования в США, которая должна прийти на смену программе Obamacare, будет принят до конца лета. Уверенность в этом выразил в среду американский вице-президент Майкл Пенс во время выступления в Кливленде (штат Огайо).

"До конца этого лета президент [США Дональд] Трамп будет работать с Конгрессом, мы сдержим обещание американскому народу, мы отменим и заменим Obamacare, - заверил Пенс.

В настоящее время на рассмотрении верхней палаты Конгресса США находится законопроект об отмене и замене основных положений действующей системы льготного медицинского страхования. Он легко прошел голосование в Палате представителей, однако в Сенате процесс замедлился. Если республиканцы не смогут добиться голосов своих коллег из Демократической партии, им останется лишь попробовать включить данную инициативу в проект бюджета на следующий финансовый год и принять его простым большинством, применив специальную процедуру.

Из-за недостатка голосов в поддержку нового законопроекта голосование по этому вопросу было перенесено на июль. Публично отказались одобрить инициативу и несколько сенаторов-республиканцев.