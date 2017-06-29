В офисах Сената Конгресса США задержаны 40 протестующих

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. 40 демонстрантов были задержаны правоохранительными органами в среду в офисах зданий, входящих в комплекс Сената Конгресса США. Об этом говорится в заявлении полиции Капитолия.

"Сегодня днем полиция Капитолия отреагировала на сообщения о демонстрациях в офисах административных зданий Сената Конгресса. Стражи порядка прибыли на место происшествия и призвали демонстрантов прекратить незаконную протестную деятельность. Те, кто отказался выполнить действия стражей порядка, были арестованы, им были предъявлены обвинения в соответствии с законами Округа Колумбия", - отмечается в документе.

"Были задержаны 19 мужчин и 21 женщина, после чего они были доставлены в отделение полиции Капитолия", - указывается в заявлении. О том, против чего выступали активисты, не сообщается.

Полиция Капитолия является в США самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством, которое занимается охраной Конгресса и обеспечением его безопасности.