Сенат США может запретить военным использовать продукты "Лаборатории Касперского"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил выступил с инициативой запретить Министерству обороны США использовать программное обеспечение компании "Лаборатория Касперского". Соответствующую поправку в проект бюджета ведомства вынесли на обсуждение в среду, сообщает агентство Reuters.
Автор рекомендации сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что "связи "Лаборатории Касперского" с Кремлем настораживают". Группа конгрессменов и представителей администрации президента США сошлись во мнении, что российской компании-разработчику антивирусного ПО "нельзя доверить защиту чрезвычайно важной системы, в особенности компьютерной сети, жизненно важной части национальной безопасности", добавила Шахин.
Для того чтобы вступить в силу, законопроект должен быть утвержден Палатой представителей и Сенатом, после чего он отправляется на подпись президенту США.
Ранее телекомпания NBC сообщала, что представители ФБР посетили во вторник вечером сотрудников "Лаборатории Касперского", проживающих в США. Как отмечалось, деятельность компании, чье антивирусное программное обеспечение широко используется в США, давно интересует американские власти. Как утверждал телеканал, американские официальные лица считают, что владелец компании Евгений Касперский "имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки".
Телеканал также приводил заявление "Лаборатории Касперского", в котором компания подчеркивала, что "не имеет связей" с властями каких-либо стран и "никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в мире в попытках осуществления кибершпионажа".