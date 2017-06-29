МИД КНР: лидеры БРИКС проведут неформальную встречу в преддверии саммита G20 в Гамбурге

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС проведут неформальную встречу в преддверии саммита G20 в Гамбурге. Об этом в четверг на специальном брифинге заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ли Баодун.

"КНР в этом году исполняет обязанности председателя БРИКС. Перед саммитом G20, по сложившейся традиции, Китай проведет неформальную встречу лидеров БРИКС. Си Цзиньпин будет председательствовать на этой встрече и сделает важные заявления", - отметил он.

"Кроме этого, Си Цзиньпин также проведет двусторонние встречи с лидерами других стран, чтобы обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавил замглавы внешнеполитического ведомства.

Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет официальные визиты в Россию и Германию с 3 по 6 июля. По приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель он также примет участие в саммите G20 в Гамбурге с 7 по 8 июля.