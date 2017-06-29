МИД КНР: возможность встречи Си Цзиньпина и Трампа на полях саммита G20 обговаривается

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ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Возможность двусторонней встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге по-прежнему обговаривается. Об этом в четверг на специальном брифинге заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ли Баодун.
"Если такая возможность представится, председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с Дональдом Трампом. Однако, что касается конкретных деталей, то они по-прежнему обговариваются, а не находятся на финальной стадии", - сказал он.
"Если встреча состоится, то лидеры двух стран обсудят важнейшие международные проблемы. И это возможно, что они затронут тему проблемы Корейского полуострова", - добавил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет официальные визиты в Россию и Германию с 3 по 6 июля. По приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель он также примет участие в саммите G20 в Гамбурге с 7 по 8 июля.