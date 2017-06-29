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СМИ: КНР обвинила Австралию в шпионаже и слежке за китайскими гражданами

Международная панорама
29 июня, 8:04 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 29, июня. /ТАСС

Ранее МИД КНР подверг критике австралийское телевидение за утверждения, будто Китай "осуществляет внедрение" в Австралию

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ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Китай обвинил австралийское правительство в шпионаже за страной и слежке за китайскими гражданами в самой Австралии. Об этом пишет в четверг газета "Хуаньцю шибао" со ссылкой на сотрудника органов государственной безопасности КНР.

"В глобальной невидимой борьбе Австралия никогда не выступала в роли жертвы. Напротив, они преднамеренно вели разведывательную работу по Китаю, при этом безосновательно обвиняя Китай в шпионаже за ними. Логика здесь просто смехотворная", - приводит издание слова контрразведчика.

Ранее в этом месяце, напоминает газета, МИД КНР подверг критике австралийское телевидение за утверждения, будто Китай "осуществляет внедрение" в Австралию, назвав эти сообщения "безосновательными" и "не достойными упоминания".

Указанный сотрудник органов государственной безопасности КНР, говорится в материале далее, "заявил, что австралийские агенты под прикрытием подбираются к китайцам, живущим и работающим за рубежом, чтобы собрать информацию и даже стимулировать их на подрывную деятельность в Китае".

"Под предлогом предотвращения "китайской шпионской угрозы" оперативники австралийской разведки ведут тщательную слежку за китайцами и китайским посольством в Австралии", - сказал собеседник издания. Он сообщил о случаях вербовки китайских граждан и направления их обратно в Китай "для сбора информации", а также о том, что "Австралия крадет китайские технологии".

"Службой безопасности были выявлены многочисленные подслушивающие устройства в посольстве (КНР в Австралии), что вынудило китайское правительство провести ремонт посольства", - добавил контрразведчик.

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