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Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу

Международная панорама
29 июня, 8:37 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 29, июня. /ТАСС

Пакет антироссийских экономических мер последний раз продлевался в январе текущего года до 31 июля

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© Carl Court/Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Решение о продлении экономических секторальных санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России на полгода - до 31 января 2018 года - вступило в силу. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг в Официальном журнале Евросоюза.

"Это решение последовало за отчетом президента [Франции Эмманюэля] Макрона и канцлера [ФРГ Ангелы] Меркель на саммите ЕС 22-23 июня о выполнении минских соглашений. Это открыло путь к продлению санкций на шесть месяцев. Совет (ЕС) единогласно принял формальное решение об этом по письменной процедуре", - указывается в тексте заявления.

Этот шаг носит чисто технический характер: политическое решение о продлении санкций было принято 22 июня на саммите Евросоюза. Пакет антироссийских экономических мер последний раз продлевался в январе текущего года до 31 июля.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков заявил журналистам, что антироссийские санкции Евросоюза не способны достичь целей Брюсселя в отношениях с Москвой, а решение об их продлении вызывает сожаление. "Всем давно стало ясно, что санкции контрпродуктивны, что они не способны решить ни одну задачу, которую в плане отношений с Россией ставит Европейский союз, - сказал он. - Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС".

Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 г. Тогда же было объявлено об отмене саммита Россия - ЕС (был запланирован на июнь 2014 г. - прим. ТАСС), приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве. Затем ЕС ввел в отношении России три пакета санкций: визовые ограничения в отношении российских граждан (действуют до сентября этого года - прим. ТАСС), экономические санкции в отношении ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов (продлены в четверг до 31 января 2018 года - прим. ТАСС), а также ограничительные меры в отношении Крыма (продлены до 23 июня 2018 года - прим. ТАСС).

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