Пятнадцать стран НАТО направят дополнительные войска в Афганистан

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Пятнадцать стран НАТО объявили о том, что направят дополнительные войска в Афганистан. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса. Он подчеркнул, что эти силы будут выполнять небоевую роль.

"Я могу подтвердить, что НАТО усиливает военное присутствие в Афганистане. 15 стран уже объявили о выделении дополнительных сил, и я сегодня ожидаю еще большего, - сказал он. - Речь не идет о возвращении к выполнению боевых миссий, речь идет о консолидации миссии НАТО по подготовке и содействию национальным силам". Он подчеркнул, что основной упор будет сделан на развитие афганских сил спецназначения и авиации, а также тылового обеспечения и возможностей по командованию и контролю.

По его словам, командование операцией НАТО в Афганистане запросило в обшей сложности выделение около четырех тысяч военных дополнительно.

НАТО завершила вывод своих боевых сил из Афганистана в 2014 году. С тех пор в стране действует миссия альянса "Решительная поддержка" (Resolute support) численностью 13,5 тысяч человек. В ее задачи входит обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение разведданными афганских национальных сил безопасности численностью около 360 тыс. человек. Финансирование национальной армии также обеспечивают страны НАТО на уровне около 5 млрд долларов в год.

Несмотря на все эти меры, в последние годы противостоящее правительству движение "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) добилось значительных успехов в Афганистане, вернув под свой контроль до 40% территории страны. Кроме того, с 2015 года в Афганистане усиливаются позиции отрядов группировок, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), которые воюют как против правительства в Кабуле, так и против талибов.