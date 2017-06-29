Предупреждение о бомбе в поезде сообщением Варшава - Берлин оказалось ложным

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ВАРШАВА, 29 июня. /ТАСС/. Анонимное предупреждение о бомбе, якобы заложенной в пассажирском поезде сообщением Варшава - Берлин, оказалось ложным. Об этом сообщило в четверг Польское агентство печати.
Поезд осмотрели полицейские эксперты и сотрудники спецслужб, которых сопровождали обученные для поиска взрывчатых веществ собаки. "Не было обнаружено ничего, что могло бы представлять опасность для пассажиров и проводников", - информировала представитель местной полиции Магдалена Поллак.
По ее словам, в ночь на четверг поезд смог отправиться дальше по пути следования.
Поздним вечером в среду стало известно, что из-за поступившего по электронной почте сообщения с предупреждением о заложенной бомбе поезд был остановлен на станции в городе Могильно (Куявско-Поморское воеводство). Из вагонов и ближайших домов были эвакуированы около 600 человек. Им пришлось ожидать завершения работы экспертов в здании местной школы.