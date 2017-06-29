Бывшего премьера Израиля Ольмерта досрочно освободят из тюрьмы

В день рождения Саманты Смит в "Артеке" писали письма мираОбщество 29 июня, 11:00
Глава UFC: Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в РоссииСпорт 29 июня, 10:50
ТАСС – генеральное информагентство Крымского транспортного форумаНовости агентства 29 июня, 10:50
Захарова: США очевидно готовятся к новой интервенции в СириюПолитика 29 июня, 10:43
Адвокат объяснил неявку Януковича в суд угрозой его жизниМеждународная панорама 29 июня, 10:39
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердцаКультура 29 июня, 10:36
Прядкин: нынешнее количество клубов в РФПЛ оптимально, речи о сокращении лиги не идетСпорт 29 июня, 10:34
Минздрав объяснил расхождения в бюджетной отчетности за 2016 годОбщество 29 июня, 10:27
Ушаков: политическое противостояние в США "подрезает" политику Белого домаПолитика 29 июня, 10:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июня. /ТАСС/. Комиссия по условно-досрочному освобождению управления тюрем Израиля удовлетворила прошение экс-премьера страны 71-летнего Эхуда Ольмерта, отбывшего 16,5 месяцев из 27-месячного срока, к которому он был приговорен судом за коррупцию. Об этом сообщает в четверг газета Haaretz, отмечая, что бывший глава правительства уже 2 июля может быть выпущен из тюрьмы "Маасиягу", где он находится с 15 февраля 2016 года.
Двенадцатый премьер-министр еврейского государства Эхуд Ольмерт стал первым бывшим главой правительства в истории Израиля, который отправился за решетку. Дела о коррупции против Ольмерта впервые были открыты в 2007 году - через год после того, как он возглавил правительство. Он подал в отставку в сентябре 2008 года, но исполнял обязанности главы кабинета до марта 2009 года.
27 месяцев приговора Ольмерта включают в себя полтора года за взяточничество, 8 месяцев за злоупотребление доверием и мошенничество, а также один месяц за препятствие правосудию.
По информации Haaretz, против досрочного освобождения Ольмерта выступает прокуратура, которая может обжаловать решение об УДО.