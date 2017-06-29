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Бывшего премьера Израиля Ольмерта досрочно освободят из тюрьмы

Международная панорама
29 июня, 9:52 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 29, июня. /ТАСС

71-летний Эхуд Ольмерт отбыл 16,5 месяцев из 27-месячного срока, к которому он был приговорен за коррупцию

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июня. /ТАСС/. Комиссия по условно-досрочному освобождению управления тюрем Израиля удовлетворила прошение экс-премьера страны 71-летнего Эхуда Ольмерта, отбывшего 16,5 месяцев из 27-месячного срока, к которому он был приговорен судом за коррупцию. Об этом сообщает в четверг газета Haaretz, отмечая, что бывший глава правительства уже 2 июля может быть выпущен из тюрьмы "Маасиягу", где он находится с 15 февраля 2016 года.

Двенадцатый премьер-министр еврейского государства Эхуд Ольмерт стал первым бывшим главой правительства в истории Израиля, который отправился за решетку. Дела о коррупции против Ольмерта впервые были открыты в 2007 году - через год после того, как он возглавил правительство. Он подал в отставку в сентябре 2008 года, но исполнял обязанности главы кабинета до марта 2009 года.

27 месяцев приговора Ольмерта включают в себя полтора года за взяточничество, 8 месяцев за злоупотребление доверием и мошенничество, а также один месяц за препятствие правосудию.

По информации Haaretz, против досрочного освобождения Ольмерта выступает прокуратура, которая может обжаловать решение об УДО.

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