Guardian: ущерб бюджету ЕС от Brexit может составить €20 млрд

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза может нанести ущерб бюджету Евросоюза в размере €20 млрд, и его необходимо восполнить за счет дополнительных налогов. Такое мнение выразил еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер, пишет в четверг британская газета The Guardian.
Покидающая Евросоюз Великобритания "была (страной - членом ЕС), которая вкладывала в общий бюджет больше, чем получала, несмотря на договоренность (экс-премьера Маргарет) Тэтчер о частичном возвращении средств, поэтому наш дефицит составит €10-11 млрд в год", приводит слова Эттингера издание. С учетом необходимости финансирования Евросоюзом новых инициатив в таких сферах, как оборона и безопасность, "общий дефицит может быть вдвое большим", считает еврокомиссар.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.