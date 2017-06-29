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Сенат Польши утвердил поправки к закону о сносе памятников Красной армии

Международная панорама
29 июня, 11:39 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 29, июня. /ТАСС

В обновленном законе утверждается, что памятники "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй"

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© EPA/RAFAL GUZ

ВАРШАВА, 29 июня. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Польши (Сенат) проголосовала в четверг за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ, принятый ранее Сеймом (нижней палатой парламента - прим. ТАСС), предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

Во время голосования "за" высказались 79 сенаторов, никто не был против, один воздержался. Примечательно, что автором проекта поправок выступил сам Сенат. Голосование было необходимо в соответствии с принятым в Польше порядком утверждения законов. Теперь свою подпись под документом должен поставить президент, после чего он вступит в силу спустя три месяца после оглашения.

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В обновленном законе утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.

Как считают авторы законопроекта, "сохранение названий учреждений и памятников в честь событий и людей, оказавших преступное влияние на историю Польши, дает сторонникам тоталитаризмов [возможность] продвигать свои взгляды, что оказывает негативное влияние на общество". "Поэтому необходимо пересмотреть закон путем создания юридических инструментов для устранения деморализующих памятников и названий из общедоступного пространства. Это даст общественности четкий сигнал о том, что государство реализует конституционный принцип, запрещающий тоталитарный режим, осуждает и обличает все действия, связанные с продвижением тоталитарных взглядов", - отмечается в пояснительной записке к проекту поправок.

В прошлом году после оглашения инициативы о демонтаже памятников Красной армии официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если снос будет осуществлен, Москва не оставит это без реакции. По ее словам, война с памятниками нацелена на то, чтобы стереть из памяти польского народа факт его спасения Красной армией от тотального уничтожения гитлеровскими нацистами.

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