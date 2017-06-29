СМИ: Турция завершила подготовку к наземной операции на севере Сирии

Симонян уверен, что на ЧМ-2018 не будет проблем с посещаемостью матчейСпорт 29 июня, 12:30
Симонян: Черчесову необходимо определиться с ролью Акинфеева в командеСпорт 29 июня, 12:26
Симонян: британские СМИ обвиняют российский футбол в допинге из-за неполучения ЧМ-2018Спорт 29 июня, 12:24
Банки в Сибири отмечают рост количества ипотечных кредитов вопреки отмене господдержкиСибирь 29 июня, 12:24
Навальный обжаловал решение суда по иску УсмановаПроисшествия 29 июня, 12:22
Эксперт: Кисляк может вернуться в Москву в конце июляПолитика 29 июня, 12:20
Строительство Керченского моста вышло на пиковую мощностьТранспорт 29 июня, 12:16
Захарова назвала ложью сообщения о "следах разведоборудования" на дипсобственности РФПолитика 29 июня, 12:16
Власти Крыма прогнозируют рост турпотока на 30% после ввода Керченского мостаВ стране 29 июня, 12:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции закончили подготовительные работы для проведения наземной операции в подконтрольном членами Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Силами народной самообороны" Африне на севере Сирии. Об этом сообщила в четверг газета Milliyet.
Курды, как отмечает издание, "за последние два года 17 раз вели "беспокоящий огонь" по позициям турецких военных".
Также за последние 12 дней Анкара уже девять раз проводила переговоры о готовящейся операции с Москвой. Стало известно о том, что перед началом боевых действий на севере Сирии Россия выводит свои войска из этого региона. Ожидается, что вывод российских войск займет шесть дней. Во время операции контакты между Анкарой и Москвой будут поддерживаться во избежании неприятных инцидентов.
Предполагается, что операция продлится 70 дней, в ней также будет задействована военная авиация.
Газета Milliyet, ссылаясь на российский дипломатический источник, заявляет, что позже район Африн приобретет статус еще одной зоны деэскалации. Безопасность в этом регионе будет обеспечиваться военными из Турции и России по модели Идлиба.