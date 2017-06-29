СМИ: Турция завершила подготовку к наземной операции на севере Сирии

АНКАРА, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции закончили подготовительные работы для проведения наземной операции в подконтрольном членами Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Силами народной самообороны" Африне на севере Сирии. Об этом сообщила в четверг газета Milliyet.

Курды, как отмечает издание, "за последние два года 17 раз вели "беспокоящий огонь" по позициям турецких военных".

Также за последние 12 дней Анкара уже девять раз проводила переговоры о готовящейся операции с Москвой. Стало известно о том, что перед началом боевых действий на севере Сирии Россия выводит свои войска из этого региона. Ожидается, что вывод российских войск займет шесть дней. Во время операции контакты между Анкарой и Москвой будут поддерживаться во избежании неприятных инцидентов.

Предполагается, что операция продлится 70 дней, в ней также будет задействована военная авиация.

Газета Milliyet, ссылаясь на российский дипломатический источник, заявляет, что позже район Африн приобретет статус еще одной зоны деэскалации. Безопасность в этом регионе будет обеспечиваться военными из Турции и России по модели Идлиба.