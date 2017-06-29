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Эрдоган хочет выступить перед проживающими в ФРГ соотечественниками во время G20

Международная панорама
29 июня, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль скептично высказался по этому поводу, поскольку во время такого крупного мероприятия "у полицейских не будет достаточно возможностей для обеспечения безопасности"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить с речью перед проживающими в Германии соотечественниками, официальный запрос из Анкары немецкая сторона получила 28 июня. Об этом сообщил в четверг в Краснодаре министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

"Вчера поступил официальный запрос из Турции, Анкара сообщила, что турецкий президент Эрдоган хочет обратиться к своим соотечественникам во время саммита "двадцатки", - сказал он. Габриэль скептично высказался по этому поводу, поскольку во время такого крупного мероприятия "у полицейских не будет достаточно возможностей для обеспечения безопасности".

"Во-вторых, я открыто сказал, что на фоне разногласий это делать было бы несоразмерно и неуместно", - отметил глава германской дипломатии.

Проблематика вопроса

Берлин неоднозначно относится к публичным выступлениям турецких политиков на территории Германии - в частности, весной были отменены два мероприятия с участием министров из Анкары: главы Минюста Бекира Боздага и главы Минэкономики Нихата Зейбекчи. Они собирались агитировать в пользу конституционной реформы Эрдогана. В ФРГ не хотели давать представителям руководства другой страны площадку для госпропаганды, утверждали наблюдатели. Официальные версии отказа сводились к тому, что организаторы не могли обеспечить безопасность участников мероприятий.

Аналогичные запреты последовали из ряда других европейских стран. После этого начался очередной виток напряженности в отношениях Анкары с Берлином и правительствами других государств ЕС. В частности, в Турции обвинили Европу в использовании "нацистских методов".

В ФРГ проживают около 1,5 млн выходцев из Турции. На референдуме около двух третей из них проголосовали в пользу реформы Эрдогана.

История разногласий последних лет

В прошлом году отношения Турции и ФРГ резко ухудшились из-за двух обстоятельств. Во-первых, Бундестаг принял резолюцию, в которой убийства армян в Османской империи названы геноцидом. Турецкое руководство требовало от официального Берлина публично дистанцироваться от этой резолюции. Во-вторых, резкую реакцию Анкары вызвала сатирическая передача, вышедшая на центральном немецком телевидении, в которой ведущий прочитал оскорбительное стихотворение в адрес Эрдогана.

На этом фоне крайне важным связующим звеном между Анкарой и Берлином является пакт о беженцах, который заключили Европейский союз и Турция. На пике миграционного кризиса иностранцы сотнями тысяч попадали в ЕС через территорию Турции и в конечном итоге оказывались в подавляющем большинстве случаев в Германии - это обрушило политический рейтинг Ангелы Меркель. Затем Анкара взяла на себя обязательства перекрыть беженцам путь в Европу, миграционный кризис в ФРГ как следствие пошел на спад, а рейтинги канцлера отчасти выправились. Немецкие СМИ неоднократно выражали мнение, что это обстоятельство играет на руку турецкому руководству, а наличие такого пакта является чем-то вроде инструмента давления на ЕС и на Берлин в частности.

В текущем году отношения двух стран осложняются двумя факторами. В Турции продолжает находиться в СИЗО журналист немецкой газеты "Вельт" Дениз Юджель, которого обвиняют в связях с террористами. Кроме того, Анкара не пускала немецких парламентариев на авиабазу "Инджирлик", в ответ на это Берлин решил передислоцировать военнослужащих из Турции в Иорданию.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Эрдоган, Реджеп Тайип
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