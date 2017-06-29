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Суд в Киеве решил заочно судить Януковича

Международная панорама
29 июня, 12:36 UTC+3 КИЕВ 29, июня. /ТАСС

Таким образом Оболонский районный суд не принял во внимание заявление защиты об уважительных причинах неявки экс-президента Украины на заседание из-за угрозы его жизни

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Виктор Янукович

Виктор Янукович

© Станислав Красильников/ТАСС

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева принял решение о заочном рассмотрении дела против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. Об этом заявил в четверг председательствующий судья Владислав Девятко.

"Суд принял решение о специальном судебном рассмотрении дела Виктора Януковича", - сказал он. Таким образом суд не принял во внимание заявление защиты об уважительных причинах неявки Януковича на заседание из-за угрозы его жизни и удовлетворил соответствующее ходатайство стороны обвинения. Суд также отказался обеспечить участие Януковича в процессе по видеосвязи в порядке международной правовой помощи путем обращения в Ростовский суд и Минюст РФ об организации видеоконференции.

Защита подала возражение в суд в связи с таким решения, которое нарушает право Януковича на защиту. Однако, по словам председательствующего судьи, "решение обжалованию не подлежит".

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