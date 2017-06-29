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Митингующие забросали горсовет Львова дымовыми шашками

Международная панорама
29 июня, 13:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, июня. /ТАСС

Демонстранты требуют встречи с мэром

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КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Митингующие на площади Рынок в центре Львова забросали вход в здание горсовета дымовыми шашками, требуя встречи с мэром Андреем Садовым.

Как сообщает в четверг телеканал NewsOne, у стен администрации находятся около ста человек с плакатами "Геноцид Садового", "Земельный террор Садового", которые скандируют в мегафон лозунги с критикой местной власти.

Участники акции, в частности, требуют от городских властей найти виновных в трагедии на мусорной славке в Грибовичах, где в мае 2016 года погибли четыре человека, и извинений мэра за якобы оскорбление участников силовой операции на востоке Украины.

Здание горсовета оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

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