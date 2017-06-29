Между Китаем и Австралией разгорается шпионский скандал

ПЕКИН, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Китай и Австралия уличают друг друга в шпионаже, вынося взаимные обвинения на дипломатический уровень, газетные страницы и телевизионные экраны.

В четверг Китай обвинил австралийское правительство в шпионаже за страной и слежке за китайскими гражданами в самой Австралии. Причем газета "Хуаньцю шибао", написавшая об этом, ссылается непосредственно на сотрудника органов государственной безопасности КНР. Имя его не называется.

"В глобальной невидимой борьбе Австралия никогда не выступала в роли жертвы. Напротив, они преднамеренно вели разведывательную работу по Китаю, при этом безосновательно обвиняя Китай в шпионаже за ними. Логика здесь просто смехотворная", - приводит издание слова китайского контрразведчика, опровергающего выпады австралийских СМИ.

Ранее в этом месяце, напоминает газета, МИД КНР подверг критике австралийское телевидение за утверждения, будто Китай "ведет проникновение" в Австралию, назвав эти сообщения "безосновательными" и "не достойными упоминания". Указанный сотрудник органов госбезопасности КНР, говорится в материале далее, "заявил, что австралийские агенты под прикрытием подбираются к китайцам, живущим и работающим за рубежом, чтобы собрать информацию и даже поощрить их на подрывную деятельность в Китае".

"Между тем под предлогом предотвращения "китайской шпионской угрозы" оперативники австралийской разведки ведут тщательную слежку за китайцами и китайским посольством в Австралии", - сказал представитель китайской службы госбезопасности. "Многие китайские граждане подвергались допросам и нападкам со стороны австралийской разведки. От них требовали информацию о китайской диаспоре в Австралии и о посольстве КНР. Некоторых китайцев даже засылали обратно в Китай для сбора информации", - сказал сотрудник китайской госбезопасности. По его словам, австралийские спецслужбы также крадут китайские технологии.

"Службой безопасности были выявлены многочисленные подслушивающие устройства в посольстве (Китая в Австралии), что вынудило китайское правительство провести ремонт посольства", - добавил контрразведчик.

Особое негодование в Китае вызвала телевизионная программа "Власть и влияние. Как Китайская коммунистическая партия осуществляет внедрение в Австралии", которую выпустила в эфир 5 июня компания АВС. В ней говорилось о "китайской разведывательной сети" в стране. Главными "героями" программы стали два китайских бизнесмена, осуществлявшие крупные пожертвования австралийским партиям и университетам. По мнению авторов программы, таким образом китайские власти пытались "внедриться в Австралию и шпионить там".

При этом австралийская медийная компания ссылалась на отечественные спецслужбы, представитель которых увидел в этом "потенциальную возможность причинения вреда национальному суверенитету, целостности политический системы, экономическим и другим интересам". После этого последовало распоряжение премьер-министра Малколма Тернбулла "расследовать шпионаж и проникновение со стороны других стран".

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала эти заявления "безосновательными, крайне безответственными и не достойными даже упоминания".