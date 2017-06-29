Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

НАТО снабдит Нацгвардию Украины спутниковыми телефонами

Международная панорама
29 июня, 14:07 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 29, июня. /ТАСС

Как сообщил журналистам представитель альянса, спутниковыми телефонами также снабдят погранслужбу и военно-морские силы Украины

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Brendan Hoffman/Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. НАТО снабдит спутниковыми телефонами Нацгвардию Украины, а также погранслужбу и военно-морские силы этой страны в рамках программы двустороннего военного сотрудничества. Об этом заявил журналистам представитель НАТО на брифинге в кулуарах встречи министров обороны альянса.

"В рамках проекта по безопасности коммуникаций будут предоставлены спутниковые телефоны ряду институтов в области обороны и безопасности. Они будут предназначены не министерству обороны, а, скорее, Национальной гвардии, а также пограничной службе ВМС", - отметил он.

Реализация этого проекта осуществляется в рамках плана по поддержке Украины, который был принят на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
3
Захарова: заявления США о якобы готовящейся Дамаском химатаке направлены и против РФ
4
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
5
Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГ
6
Медведев предлагает продлить контрсанкции до конца 2018 года
7
Кабмин ФРГ запретил Эрдогану выступления на полях саммита G20
Темы дня
Загрузка...
Реклама