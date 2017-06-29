НАТО снабдит Нацгвардию Украины спутниковыми телефонами

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. НАТО снабдит спутниковыми телефонами Нацгвардию Украины, а также погранслужбу и военно-морские силы этой страны в рамках программы двустороннего военного сотрудничества. Об этом заявил журналистам представитель НАТО на брифинге в кулуарах встречи министров обороны альянса.
"В рамках проекта по безопасности коммуникаций будут предоставлены спутниковые телефоны ряду институтов в области обороны и безопасности. Они будут предназначены не министерству обороны, а, скорее, Национальной гвардии, а также пограничной службе ВМС", - отметил он.
Реализация этого проекта осуществляется в рамках плана по поддержке Украины, который был принят на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года.