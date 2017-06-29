Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГ

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) полностью утратила контроль над иракским городом Мосулом, который она захватила три года назад. Об этом в четверг сообщил телеканалу Sky News Arabia представитель министерства обороны Ирака.
По его словам, не осталось районов Мосула, подконтрольных боевикам. Он отметил, что у боевиков не остается другого выбора, кроме как сдаться властям. "Наши силы продвигаются в старый город Мосула, - продолжил представитель иракского минобороны. - Осталось немного и мы вернем полный контроль над Мосулом; мы задействовали план, чтобы не дать боевикам проникнуть в освобожденные районы".
Ранее в четверг правительственные силы вернули контроль над территорией соборной мечети Ан-Нури, где главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади три года назад объявил о создании "халифата", провозгласив Мосул его "столицей". Культовое сооружение XII века, расположенное в старой части Мосула, было взорвано боевиками при наступлении армейского спецназа на минувшей неделе. Вместе с соборной мечетью Ан-Нури был уничтожен знаменитый "горбатый" минарет, символизирующий власть террористов в городе.
Телеканал Al Mayadeen сообщил, что порядка 500 боевиков были схвачены при попытке покинуть историческую часть Мосула, окруженную силовиками.
Кампания по выдворению ИГ из второго по величине города Ирака и главного оплота террористов - Мосула - началась в октябре прошлого года. За это время наземным формированиям при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США и Ирака удалось освободить Восточный Мосул и занять значительную территорию на западе города.