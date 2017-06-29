Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГ

Международная панорама
29 июня, 14:22 UTC+3 МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Представитель иракского военного ведомства отметил, что у боевиков не остается другого выбора, кроме как сдаться властям

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мосул

Мосул

© AP Photo/Felipe Dana

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) полностью утратила контроль над иракским городом Мосулом, который она захватила три года назад. Об этом в четверг сообщил телеканалу Sky News Arabia представитель министерства обороны Ирака.

По его словам, не осталось районов Мосула, подконтрольных боевикам. Он отметил, что у боевиков не остается другого выбора, кроме как сдаться властям. "Наши силы продвигаются в старый город Мосула, - продолжил представитель иракского минобороны. - Осталось немного и мы вернем полный контроль над Мосулом; мы задействовали план, чтобы не дать боевикам проникнуть в освобожденные районы".

Смотрите также

ВС Ирака установили полный контроль над районом Эль-Фарук в исторической части Мосула

СМИ: боевики ИГ контролируют менее 1% исторической части Мосула

СМИ: в Мосуле остается менее 200 боевиков ИГ

Премьер-министр Ирака: разрушениями в Мосуле ИГ показало, что признает свое поражение

Ранее в четверг правительственные силы вернули контроль над территорией соборной мечети Ан-Нури, где главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади три года назад объявил о создании "халифата", провозгласив Мосул его "столицей". Культовое сооружение XII века, расположенное в старой части Мосула, было взорвано боевиками при наступлении армейского спецназа на минувшей неделе. Вместе с соборной мечетью Ан-Нури был уничтожен знаменитый "горбатый" минарет, символизирующий власть террористов в городе.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что порядка 500 боевиков были схвачены при попытке покинуть историческую часть Мосула, окруженную силовиками.

Кампания по выдворению ИГ из второго по величине города Ирака и главного оплота террористов - Мосула - началась в октябре прошлого года. За это время наземным формированиям при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США и Ирака удалось освободить Восточный Мосул и занять значительную территорию на западе города.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
3
Захарова: заявления США о якобы готовящейся Дамаском химатаке направлены и против РФ
4
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
5
Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГ
6
Медведев предлагает продлить контрсанкции до конца 2018 года
7
Кабмин ФРГ запретил Эрдогану выступления на полях саммита G20
Темы дня
Загрузка...
Реклама