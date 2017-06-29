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Кабмин ФРГ запретил Эрдогану выступления на полях саммита G20

Международная панорама
29 июня, 14:28 дата обновления: 29 июня, 14:30 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 29, июня. /ТАСС

Речь идет о выступлениях президента Турции перед соотечественниками в Гамбурге

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Материал из 1 страницы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© EPA/MICHAEL REYNOLDS/POOL

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Германское правительство запретило президенту Турции Тайипу Эрдогану выступать перед соотечественниками в Гамбурге, куда он прибудет на следующей неделе для участия в саммите "Большой двадцатки" (G20). Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль журналистам в Москве, сообщает агентство DPA.

"Мы сообщили властям Турции, что считаем такое выступление в Германии невозможным, - сказал он. - Конституционное законодательство позволяет нам принять такое решение".

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт также подтвердил изданию Spiegel, что решение согласовано с канцлером Ангелой Меркель. "Заявления Габриэля согласованы с канцлером. Таким образом, это является позицией правительства", - отметил он.

Ранее в четверг Габриэль заявил, что еще 28 июня в МИД поступил официальный запрос из Турции по поводу планов Эрдогана обратиться к своим соотечественникам во время саммита "двадцатки". По словам германского министра, на фоне разногласий между Анкарой и Берлином такое выступление было бы неуместным. Более того, он не исключил, что ФРГ в будущем могут ввести запрет для всех не входящих в ЕС стран на предвыборную агитацию на территории государства за три месяца до проведения выборов.

Суть вопроса

Берлин неоднозначно относится к публичным выступлениям турецких политиков на территории Германии - в частности, весной были отменены два мероприятия с участием министров из Анкары: главы Минюста Бекира Боздага и главы Минэкономики Нихата Зейбекчи. Они собирались агитировать в пользу конституционной реформы Эрдогана. В ФРГ не хотели давать представителям руководства другой страны площадку для госпропаганды, утверждали наблюдатели. Официальные версии отказа сводились к тому, что организаторы не могли обеспечить безопасность участников мероприятий.

Аналогичные запреты последовали из ряда других европейских стран. После этого начался очередной виток напряженности в отношениях Анкары с Берлином и правительствами других государств ЕС. В частности, в Турции обвинили Европу в использовании "нацистских методов".

В ФРГ проживают около 1,5 млн выходцев из Турции. На референдуме около двух третей из них проголосовали в поддержку реформы Эрдогана.

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Саммит G20 в Гамбурге
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Эрдоган, Реджеп Тайип
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