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Институт нацпамяти Польши свезет фрагменты советских памятников в Музей холодной войны

Международная панорама
29 июня, 15:52 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 29, июня. /ТАСС

Часть демонтируемых в стране памятников советской эпохи планируется демонстрировать в качестве элементов коммунистической пропаганды на территории бывшей военной базы

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ВАРШАВА, 29 июня. /ТАСС/. Институт национальной памяти Польши (ИНП) инициировал создание выставки памятников советской эпохи, которые планируется демонстрировать в качестве элементов коммунистической пропаганды на территории бывшей военной базы. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в польской столице глава института Ярослав Шарек.

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Как ожидается, часть демонтируемых в стране памятников или их фрагменты будут свозиться в Музей холодной войны "Подборско 3001", который был создан в прошлом году на территории военного объекта - бывшего советского склада атомного оружия. Комплекс площадью 300 га состоит из зданий казарм и двух складов. В настоящее время там формируется новая экспозиция.

"Мы хотим обогатить экспозицию этого музея, показать коммунистическую пропаганду, элементы которой дожили до наших дней. Остатки этих пропагандистских объектов [памятников, обелисков и другое] мы хотим собрать в месте, где хранились ядерные боеголовки, одновременно показав историю их создания", - сказал Шарек. По его словам, это несколько другая концепция, чем создание музея памятников под открытым небом. "Мы хотим показать, как они устанавливались, и как с ними потом боролись", - указал глава ИНП.

"Миссией демонстрируемой там [в музее] постоянной выставки будет показ полного спектра пропагандистской деятельности властей Народной Польши [Польской Народной Республики] в области сохранения истории: памятников, курганов, колонн, бюстов, плит, надписей и знаков, а также вооружений", - отмечают авторы инициативы в распространенном на брифинге документе. "Экспозиция будет состоять из оригинальных экспонатов или их элементов, а также документов и фотографий с комментариями [связанных с их установкой, открытием и организацией пропагандистских мероприятий]".

Закон о памятниках

22 июня нижней палатой парламента Польши (Сеймом) были приняты поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которые предусматривают снос памятников в честь Красной армии. Решение о том, соответствует ли тот или иной мемориал описанным в поправках параметрам, будет принимать ИНП, который ранее первым выступил с инициативой демонтировать все советские памятники в стране. Оспорить позицию института можно будет в Министерстве культуры и национального наследия республики.

В обновленном законе утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.

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