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Глава МИД Сербии: Запад сам виноват в росте влияния России на Балканах

Международная панорама
29 июня, 15:54 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Ивица Дачич отметил, что "все европейские страны сидят сразу на пяти стульях" и не хотят потерять "ни одного друга"

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БЕЛГРАД, 29 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Страны Запада сами виноваты в росте российского влияния на Балканах. Такое мнение высказал в четверг и.о. премьера Сербии, первый вице-премьер и глава МИД страны Ивица Дачич.

"Все европейские страны сидят сразу на пяти стульях, сначала смотрят, что скажет Америка, потом - Китай, Индия, Африка, исламский мир, Латинская Америка. Мы тоже не хотим потерять ни одного друга", - заявил Дачич, отметив, что не принимает претензий некоторых стран по поводу роста российского влияния в Балканском регионе, "так как они сами виноваты".

"Я спрашивал американскую администрацию, помнят ли они, кто был последним американским президентом, посетившим Сербию, есть ли вообще живые люди, которые помнят это, я сам затрудняюсь ответить на этот вопрос. Последний из премьеров Великобритании, который посетил Сербию, была Маргарет Тэтчер. Почему мы хотим иметь "любовь на расстоянии", ведь это нигде не работает, в том числе и в политике", - заявил Дачич.

Ранее глава внешнеполитического ведомства высказал мнение, что ЕС переживает кризис идентичности, а цели его существования проходят проверку. Глава МИД также отметил, что ряд принципов, на которых строится ЕС, "не согласуются с изменениями в международном плане, которые принес с собой XXI век". В то же время Дачич подтвердил стратегическое стремление Сербии вступить в Европейский союз.

29 июня в Народной скупщине (парламенте) Сербии идет внеочередное заседание, в ходе которого депутаты должны утвердить кандидатуру нового премьера Аны Бранбич и состав ее кабинета. Глава МИД Дачич в новом правительстве будет занимать пост первого вице-премьера и курировать международную деятельность.

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