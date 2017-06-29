Источник: послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации ЕС-Украина. Об этом сообщил источник в Совете ЕС.

"Послы сегодня одобрили соглашение", - сказал он. По словам дипломата, теперь соглашение должно быть окончательно принято Советом ЕС, предположительно 11 июля. После этого, как ожидается, документ вступит в силу с 1 сентября.

Одобрение послами соглашения об ассоциации с Украиной последовало после его ратификации 14 июня Нидерландами. С 15 июня документ, подписанный королем Нидерландов Виллем-Александером, министром иностранных дел Бертом Кундерсом, министром внешней торговли и сотрудничества Лилианне Плумен и министром безопасности и юстиции Стефом Блоком, вступил в силу.

Соглашение об ассоциации

Соглашение об ассоциации уже применяется на временной основе в части, касающейся экономического сотрудничества с 1 ноября 2014 года и зоны свободной торговли с 1 января 2016 года. Остальные части соглашения, предусматривающие укрепление взаимодействия сообщества и Украины в других областях таких, как внешняя политика, политика безопасности и юстиция могут вступить в силу только после окончательной ратификации всеми участниками. Нидерланды стали последней страной, ратифицировавшей документ.