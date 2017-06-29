Президент Вьетнама поблагодарил РФ за благоприятные условия для вьетнамской диаспоры

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг поблагодарил российские власти за создание благоприятных условий для проживания граждан этой социалистической республики в РФ. Эту тему он поднял на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

"Пользуясь случаем, мы хотели бы выразить благодарность российским властям за то, что они создали благоприятные условия для вьетнамской диаспоры - чтобы они [представители диаспоры] проживали и учились в России стабильно и законно", - сказал президент СРВ. "Мы надеемся на Вашу дальнейшую поддержку, чтобы наши люди работали так же стабильно, в соответствии с российским законодательством, чтобы они интегрировались в российское общество", - добавил Чан Дай Куанг.

По его словам, таким образом живущие в РФ вьетнамцы "станут связующим звеном между нашими народами".