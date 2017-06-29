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Военный бюджет НАТО в 2017 году вырастет составит $946 млрд

Международная панорама
29 июня, 19:05 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 29, июня. /ТАСС

Более двух третей этой суммы составит военный бюджет США в $683,4 млрд

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Суммарный оборонный бюджет 29 государств НАТО в 2017 году вырастет на $25 млрд и составит $945,9 млрд. Об этом свидетельствует опубликованная в четверг штаб-квартирой НАТО официальная статистика оборонных расходов альянса.

Более двух третей этой суммы составит военный бюджет США в $683,4 млрд.

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За период с 2014 по 2017 год "чемпионом" НАТО по увеличению своих оборонных ассигнований стала Литва, которая увеличила их почти в два раза - с 0,86% до 1,77% ВВП. На втором и третьем местах по росту оборонных расходов находятся Латвия и Румыния. Далеко не все страны НАТО увеличили за последние три года долю военных расходов в своих бюджетах. Их некоторое сокращение произошло в США, Великобритании, Франции, Бельгии, Хорватии и Албании.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры всех стран альянса приняли обязательство в обязательном порядке в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. Это требование стало еще более актуальным после избрания на пост президента США Дональда Трампа, который требует от государств альянса больше вкладывать в национальную оборону, выделяя в первую очередь больше средств на приобретение новых вооружений, основным производителем которых выступает американский ВПК.

В этом году помимо США только пять государств НАТО потратят более 2% своего национального ВВП на оборону. Это Греция (2,32%), Эстония (2,14%), Великобритания (2,14%), Румыния (2,02%) и Польша (2,01%). Менее всего в процентном отношении к ВВП на армию тратят Испания (0,92%), Бельгия (0,91%) и Люксембург (0,44%).

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