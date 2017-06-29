Пентагон считает необходимым использовать канал связи с РФ по Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США намерено и дальше использовать канал связи с российскими военными для предотвращения инцидентов в Сирии. Об этом сообщил в четверг журналистам на брифинге в Пентагоне полковник Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Мы будем продолжать контактировать с русскими с тем, чтобы не допустить конфликтов, связанных с передвижениями войск сирийского режима, - заявил он. - Это нужно для того, чтобы не допустить происшествий, подобных тем, что имели место в прошлом".

19 июня в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России после сбитого сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 самолетом ВВС США. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.