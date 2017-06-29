Службы кибербезопасности ЕС и НАТО работают вместе для борьбы с новой кибератакой

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Службы кибербезопасности Евросоюза и НАТО взаимодействуют с целью борьбы с новой глобальной кибератакой. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого рабочего заседания министров обороны альянса.
"ЕС и НАТО создали специальные службы реагирования на чрезвычайные ситуации в области киберугроз, мы производим обмен информацией в реальном времени. Мы делали это в мае и делаем это сейчас", - сказал он.
По словам генсека, эта работа будет продолжена и усилена в рамках совместного сотрудничества ЕС и НАТО.
Во вторник, 27 июня, стало известно о распространении новой модификации вируса, который блокирует доступ к данным. Специалисты компании Group-IB назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры; создатели вредоносной программы якобы за разблокировку требуют от пользователей 300 долларов в биткоинах.