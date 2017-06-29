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Службы кибербезопасности ЕС и НАТО работают вместе для борьбы с новой кибератакой

Международная панорама
29 июня, 19:55 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 29, июня. /ТАСС

Йенс Столтенберг уточнил, что альянс и ЕС обмениваются информацией в реальном времени

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Службы кибербезопасности Евросоюза и НАТО взаимодействуют с целью борьбы с новой глобальной кибератакой. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого рабочего заседания министров обороны альянса.

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"ЕС и НАТО создали специальные службы реагирования на чрезвычайные ситуации в области киберугроз, мы производим обмен информацией в реальном времени. Мы делали это в мае и делаем это сейчас", - сказал он.

По словам генсека, эта работа будет продолжена и усилена в рамках совместного сотрудничества ЕС и НАТО.

Во вторник, 27 июня, стало известно о распространении новой модификации вируса, который блокирует доступ к данным. Специалисты компании Group-IB назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры; создатели вредоносной программы якобы за разблокировку требуют от пользователей 300 долларов в биткоинах.

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