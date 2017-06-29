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БЕЛГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Парламент Сербии избрал Ану Брнабич на пост премьер-министра страны. В ходе открытого голосования за выдвинутую президентом Александаром Вучичем кандидатуру Брнабич и ее кабинет проголосовали 157 депутатов, против - 55.
"Решение принято, правительство избрано, поздравляю", - заявила спикер парламента Мая Гойкович.