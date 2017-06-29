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Иранское телевидение распространило фотографии, подтверждающие гибель главаря ИГ

Международная панорама
29 июня, 20:22 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 29, июня. /ТАСС

По данным Минобороны РФ, Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в конце мая в результате российского авиаудара в Сирии

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Абу Бакр аль-Багдади

Абу Бакр аль-Багдади

© EPA/ISLAMIC STATE

ТЕГЕРАН, 29 июня. /ТАСС/. Фотографии, подтверждающие гибель главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, распространило в четверг иранское телевидение. На сайте иранской телерадиовещательной корпорации ИРИББ опубликованы два фотоснимка тела аль-Багдади и две его прижизненные фотографии.

Справочная информация

Биография Абу Бакра аль-Багдади

Ранее некоторые информационные источники подтвердили гибель аль-Багдади со ссылкой на Али Ширази - представителя верховного лидера и главнокомандующего ВС ИРИ аятоллы Али Хаменеи в спецназе "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана).

В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ и 300 боевиков.

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