Иранское телевидение распространило фотографии, подтверждающие гибель главаря ИГ

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ТЕГЕРАН, 29 июня. /ТАСС/. Фотографии, подтверждающие гибель главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, распространило в четверг иранское телевидение. На сайте иранской телерадиовещательной корпорации ИРИББ опубликованы два фотоснимка тела аль-Багдади и две его прижизненные фотографии.
Ранее некоторые информационные источники подтвердили гибель аль-Багдади со ссылкой на Али Ширази - представителя верховного лидера и главнокомандующего ВС ИРИ аятоллы Али Хаменеи в спецназе "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана).
В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ и 300 боевиков.