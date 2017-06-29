В Пентагоне не стали комментировать утверждения о планах использования химоружия в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Полковник Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, на брифинге в четверг уклонился от комментариев на прозвучавшее в минувший понедельник заявление пресс-секретаря Белого дома о якобы возможности применения властями Сирии химического оружия.

"Район, где, возможно, есть химическое оружие, находится за пределами зоны нашей ответственности. Мы сосредоточили свои усилия на Ракке, на долине Евфрата и на южных районах Сирии. Мы подготовлены к любым угрозам, но это не тот вопрос, на котором мы сосредоточили внимание", - заявил он.

В обнародованном в минувший понедельник письменном заявлении от имени пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера говорилось, что американское правительство будто бы усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к применению химического оружия в Сирии. Руководство Сирии опровергло эти заключения.

В начале апреля по приказу президента Дональда Трампа по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс были выпущены 59 крылатых ракет Tomahawk. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.