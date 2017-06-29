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Комитет Конгресса США проголосовал за отмену резолюции о применении силы за рубежом

Международная панорама
29 июня, 20:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Резолюция была принята после терактов 11 сентября

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Комитет по ассигнованиям в нижней палате Конгресса США проголосовал в четверг за отмену резолюции 2001 года, которая служит юридическим основанием для применения властями США военной силы в борьбе против международного терроризма.

Решение законодателей может в перспективе привести к необходимости пересмотра таких оснований и принятия новой резолюции на этот счет.

Резолюция 2001 года была принята вскоре после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Конгрессмен-демократ из Калифорнии Барбара Ли давно добивалась ее отмены, поскольку сомневается в обоснованности применения вооруженной силы США за пределами страны. Но вплоть до сегодняшнего дня ее инициативы такого рода отклонялись, поскольку республиканское большинство в Палате представителей Конгресса голосовало против.

Теперь, однако, ее поддержали несколько коллег-республиканцев. Один из них, конгрессмен из Оклахомы Том Коул заявил: "Мы ведем войну против врага, которого прежде не было, и в таком месте, где не предполагали воевать. И я просто не могу себе представить, как может растягиваться и все это покрывать резолюция, принятая 16 лет назад, когда сам я еще и в Конгрессе не работал".

Принятие некоего решения в комитете - лишь первый шаг в законодательном процессе. Чтобы федеральный закон США вступил в силу, он должен быть одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом страны. Но первые же отклики наблюдателей в Вашингтоне свидетельствуют о том, что теперь могут начаться реальные дебаты о новой резолюции, санкционирующей применение вооруженной силы США, в частности, в Ираке и Сирии.

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