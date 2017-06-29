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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. НАТО сохранит военное присутствие в Афганистане после 2017 года и усилит его. Об этом заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны НАТО по Афганистану.
"Мы продолжим нашу миссию "Решительная поддержка" (Resolute support) после 2017 года. Сегодня я могу подтвердить, что мы также усилим наше присутствие", - сказал он.
По словам Столтенберга, Украина обещала продолжить поддержку миссии НАТО в Афганистане.
"Украинский министр обороны принимал участие в заседании. Он подтвердил поддержку Украины Афганистану и нашей операции в Афганистане", - сказал он.
НАТО завершила вывод боевых сил из Афганистана в 2014 году. С тех пор в стране действует миссия альянса "Решительная поддержка" численностью в 13,5 тыс. человек. В ее задачи входит обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение афганских сил разведданными. Финансирование национальной армии также обеспечивают страны НАТО на уровне около $5 млрд в год.