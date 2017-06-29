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В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20

Международная панорама
29 июня, 21:01 дата обновления: 29 июня, 21:12 UTC+3

Как сообщил глава Национального экономического совета Гэри Кон, формат предстоящих контактов уточняется

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/Molly Riley/POOL

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) 7-8 июля. Об этом заявил в четверг помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Встреча будет", - сказал он.

"Конкретная повестка дня пока не определена. Обсуждаться будет то, что захочет наш президент", - отметил со своей стороны глава Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон, который также участвовал в брифинге.

Отвечая на вопрос ТАСС, будет ли это полноформатный саммит или краткая встреча российского и американского лидеров на полях форума, он сказал, что США "нацелены на проведение двусторонней встречи". Однако, добавил Кон, на форумах "двадцатки" "все подобные встречи бывают недолгими". По его словам, формат предстоящих контактов еще будет уточняться.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в плане подготовки отдельной встречи Путина и Трампа на полях саммита G20 пока нет.

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Источник: Трамп готовится к встрече с Путиным на "двадцатке"

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